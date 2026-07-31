В Волгограде раскрыли схему хищения 30 млн рублей под видом банкротства

Волгоградская полиция пресекла деятельность группы из 16 человек, подозреваемой в хищении более 30 млн руб. у банков под видом банкротства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По данным ведомства, схему организовала семейная пара арбитражных управляющих, которая владела фирмой по списанию долгов. Они наняли юристов и брокеров и развернули теневой конвейер. Впоследствии фигуранты нашли еще семерых сообщников, которые оформили фиктивные справки о доходах и взяли крупные кредиты. Деньги банкам они не вернули и объявили себя финансово несостоятельными.

Фигурантов задержали в Волгограде и Москве. В ходе обысков изъяли документацию, печати, электронные носители и наличность. Расследование продолжается.

Нина Шевченко