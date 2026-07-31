«Фортуна» подъехала в край

В Перми на прошлой неделе были разыграны межмуниципальные автобусные маршруты на общую сумму более 2,3 млрд руб. Большая часть работ досталась челябинской компании «Фортуна», которая заключила четыре контракта с организатором пассажирских перевозок Пермского края на общую сумму 886,9 млн руб. сроком на пять лет. Еще два направления также забрали иногородние перевозчики — из Ивановской области и Удмуртии. Оставшиеся объемы работ получили действующие пермские перевозчики. Участники рынка говорят, что расценки на аукционе были на грани рентабельности, поэтому иногородним игрокам, не имеющим своей материально-технической базы в регионе, будет сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

ГКУ «Центр организации закупок» подвело итоги аукционов по выбору перевозчиков для обслуживания межмуниципальных автобусных маршрутов. Всего на аукцион в конце июня было выставлено 12 лотов на сумму более 2,3 млрд руб. Согласно опубликованным на сайте госзакупок документам, все торги были признаны состоявшимися, с перевозчиками заключены контракты.

По итогам состоявшихся аукционов наибольший объем контрактов получило челябинское ООО «Фортуна». Компания выиграла четыре лота и заключила контракты на пять лет на общую сумму 886,9 млн руб. С июня следующего года «Фортуна» должна приступить к обслуживанию маршрутов №632 «Лысьва — Соликамск» и №644 «Кизел — Соликамск», №658 «Октябрьский — Чайковский», №686 «Октябрьский — Пермь», №699 «Пермь — Уинское», №703 «Уинское — Пермь, через Иштеряки», №242 «Чусовой — Лысьва».

Кроме этого, на рынок пассажирских перевозок Прикамья вышли еще два иногородних игрока, получившие по одному контракту. Удмуртское ООО «Ман Авто» выиграло аукцион на 108,9 млн руб. на обслуживание межмуниципального маршрута №662 «Чайковский — Чернушка». ООО «Рост» из Ивановской области будет обслуживать маршрут №528 «Очер — Верещагино» за 28,2 млн руб.

Самый крупный контракт на сумму 748,749 млн руб. выиграло муниципальное ООО «Нытвенское автотранспортное предприятие». Оно будет осуществлять перевозки по регулируемым тарифам в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам №532 «Нытва — Пермь», №810 «Уральский — Пермь», №815 «Нытва — Верещагино».

Самая серьезная борьба на аукционе произошла за лот, в который входили два маршрута: №175 «Полазна — Пермь» и №485 «Пермь — Жебреи». В результате аукциона цена за пятилетний контракт на эти направления снизилась с начальных 214,25 млн до 183,1 млн руб. Контракт заключен с пермским перевозчиком Алексеем Кирсановым. Перевозчик рассказал «Ъ-Прикамье», что цена на аукционе была снижена в результате борьбы с другим автотранспортным предприятием. Как отметил господин Кирсанов, компания значительно снизила цену на контракт, а потом была снята с аукциона, потому что у нее отсутствовал опыт работы на автобусах большого класса. «Непонятно, почему такого игрока вообще допустили до конкурса. Если бы они не участвовали, цена за контракт была бы более адекватной. Но у нас уже нет выбора, мы заключили контракт и будем его исполнять, чтобы не попасть в список недобросовестных поставщиков», уточнил он.

На остальных маршрутах обошлось без неожиданностей. Контракт по межмуниципальному маршруту №183 «Кизел — Губаха» за 45,9 млн руб. будет исполнять кизеловское ООО «Ютранс строй». По маршрутам №124 «Сива — Верещагино», №695 «Большая Соснова — Верещагино» за 92,7 млн руб. будет обслуживать ООО «Верещагинское автотранспортное предприятие».

За 72,2 млн руб. ООО «Автобизнессистемы» будет выполнять работы по межмуниципальному маршруту №680 «Чусовой — Пермь».

По межмуниципальным маршрутам №119 «Оханск — Нытва», №531 «Оханск — Очер», №725 «Оханск — Пермь (через Острожку)», №729 «Оханск — Пермь» контракт на 140,358 млн руб. заключен с ООО «Автотранспортное предприятие».

Директор ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов отметил, что цены на контракты по межмуниципальным маршрутам были на грани рентабельности. Поэтому компания хоть и принимала участие в аукционе, но решила не играть на понижение. «За такую цену иногородним игрокам, не имеющим в регионе своей материально-технической базы, будет очень непросто работать»,— считает эксперт.

Ирина Суханова