Жители Орска требуют мэрию снести расселенный аварийный дом

В Октябрьский суд Орска поступил иск к местной администрации с требованием снести многоквартирный дом на Гайском шоссе, признанный аварийным в мае 2023 года. Как указывают заявители, здание, расселенное более трех лет назад, до сих пор стоит, доступ в него не ограничен, а территория вокруг превратилась в стихийную свалку.

Речь идет о доме на Гайском шоссе, который еще в мае 2023 года был признан аварийным. Все жильцы расселены, квартиры перешли в муниципальную собственность. Однако, как следует из искового заявления, снос здания так и не произведен.

По мнению заявителей, сложившаяся ситуация создает реальную угрозу для безопасности граждан. Доступ внутрь строения не ограничен, попасть туда может любой желающий, в том числе несовершеннолетние. Кроме того, рядом с домом образовалась несанкционированная свалка из строительного и бытового мусора.

В иске заявитель просит суд признать бездействие городской администрации незаконным и обязать власти снести аварийное строение, а также вывезти накопившиеся отходы. В качестве предельного срока исполнения этих требований указан январь 2027 года.

Яна Вежлева