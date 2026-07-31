Суд Казани постановил возместить 40 млн рублей за незаконный вывод земель

Суд постановил взыскать с девяти человек более 40 млн руб. ущерба, причиненного муниципальному бюджету в результате незаконного вывода земельных участков из муниципальной собственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным надзорного ведомства, девять человек реализовали схему, в результате которой из муниципальной собственности выбыли 11 земельных участков, находившихся в ведении исполкома Казани.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Анна Кайдалова