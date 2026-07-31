Ландшафтный огонь в Домбаровском районе ликвидировали на площади 20 тысяч га

В Домбаровском районе Оренбургской области завершена ликвидация ландшафтного пожара. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, спасатели продолжают контролировать отдельные тлеющие участки. Благодаря работе пожарных в ночь на 31 июля удалось защитить от огня жилые постройки и детский лагерь «Сокол».

Ранее жителям, проживавшим в опасной зоне, было предложено временно покинуть территорию. На данный момент все они вернулись в свои дома, угроза их безопасности миновала. Всего в тушении пожара участвовали 69 человек, 32 единицы техники и беспилотная авиационная система. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 20 тыс. гектаров.

Господин Солнцев поблагодарил сотрудников МЧС, региональных служб и добровольцев за слаженные действия, позволившие остановить распространение огня и избежать более серьезных последствий.

Яна Вежлева