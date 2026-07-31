Глава СКР хочет знать, действительно ли есть рабовладельцы под Саратовом

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нарушении прав жителей Ершовского района Саратовской области. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

По информации из соцсетей, в селе Перекопном фермеры, занимающиеся скотоводством, привлекают жителей к «рабскому труду». Работники живут в антисанитарных условиях, трудятся без договоров и не получают зарплату. В публикациях также отмечается, что жалобы в органы власти результата не дали.

Саратовские следователи начали проверку. Александр Бастрыкин поручил представить доклад по результатам проверки.

Нина Шевченко