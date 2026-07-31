Власти Прикамья усилят работу по установке РЛС против атак беспилотников

В рамках сегодняшнего заседания правительства Прикамья губернатор Дмитрий Махонин прокомментировал атаки вражеских БПЛА на регион. По его словам, за последние месяцы проведена масштабная работа по усилению противовоздушной обороны. В частности, были установлены средства ПВО и радиоэлектронного подавления (РЭП). Он рассказал также, что в ближайшее время будут увеличены силы мобильно-огневых групп и работа по установке радиолокационной станции (РЛС). «Будет делаться все, чтобы предотвращать поражение объектов и обеспечивать безопасность наших земляков», — заявил Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

29 и 30 июля Пермский край подвергся самым массированным атакам вражеских БПЛА. За два дня силами ПВО и мобильными огневыми группами нам регионом было сбито 53 беспилотника. В результате атак незначительные повреждения получили два нежилых здания, обломки еще одного сбитого беспилотника упали на придомовой участок в Очерском округе. Также было атаковано одно из предприятий в регионе. Пострадавших в результате атак не было.