В Новокуйбышевске суд вынес приговор по делу о мошенничестве сотрудницей WB

Новокуйбышевский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки, работающей на пункте выдачи заказов WB. Она признана виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимая, действуя под видом добросовестного покупателя, оформила через чужой аккаунт заказ на золотые серьги общей стоимостью 34,299 тыс. руб. без внесения предоплаты. После того, как украшения поступили в пункт выдачи и была проведена их фактическая и документальная приемка, подсудимая на рабочем месте проследовала на склад и забрала заказанный товар. Она собиралась дождаться автоматического формирования в системе WB отметки об отказе от товара, когда 14 дневный срок хранения истечет. При этом она не поместила серьги в возвратный мешок и не передала их сотрудникам организации работодателя.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом признаны: полное признание вины, раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, принесение извинений потерпевшей, а также частичное возмещение ущерба. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений.

По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства, со штрафом в размере 109,763 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Руфия Кутляева