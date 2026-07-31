Принудительное лечение нижегородского некрополиста Москвина продлили до января

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода 31 июля рассмотрел очередное ходатайство психиатрической больницы №2 о продлении принудительного лечения некрополиста Анатолия Москвина. Меры медицинского характера пациенту продлены еще на полгода, сообщили «Ъ-Приволжье» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Анатолий Москвин находится в больнице с 2012 года. В его квартире обнаружили 29 мумифицированных кукол, сделанных из тел подростков, которых он называл своими дочерями. Нижегородца судили по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), но освободили от уголовной ответственности, направив на принудительное лечение, срок которого постоянно продлевают.