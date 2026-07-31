Напавшего с ножом на детский сад в Оренбуржье могут отправить в психбольницу

В Оренбургском областном суде 4 августа состоится заседание по рассмотрению ходатайства следствия о помещении мужчины, который проник в детский сад Бугуруслана с ножом, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Заседание пройдет с использованием видеоконференц-связи с СИЗО-3, сообщает пресс-служба суда.

Как ранее сообщал «Ъ», 5 февраля 2025 года 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом ворвался в детский сад, взломав входную дверь. Он нанес ранения воспитательнице, которая получила порезы. Дети, находившиеся в учреждении, не пострадали. По факту происшествия ранее были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Вопрос о его помещении в специализированное медицинское учреждение будет решен судом.

Яна Вежлева