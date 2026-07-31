Прикамский «Еврохим» построит цех в рамках нового специнвестконтракта

29 июля власти Прикамья подписали с ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» специальный инвестиционный контракт (СПИК). Как сообщил в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, в рамках него предприятие строит первый в регионе цех выпаривания рассолов. Его задача — сократить объем отходов, снизить воздействие на окружающую среду и создать около 300 новых рабочих мест.

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Это уже второй специальный инвестиционный контракт, заключенный между властями Прикамья и компанией «Еврохим». В рамках первого был построен новый горно-обогатительный комплекс для выпуска калийных удобрений. Благодаря его запуску было создано 3,2 тыс. новых рабочих мест.

«Еврохим — Усольский калийный комбинат» входит в холдинг «Еврохим», который является одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Комбинат занимается добычей калийных руд на руднике, построенном в Усолье в 2018 году, и производством хлористого калия.