Двое рабочих пострадали в церкви адвентистов седьмого дня в Нижнем Новгороде
Государственная трудовая инспекция выясняет обстоятельства несчастного случая, который произошел с двумя рабочими на территории церкви христиан-адвентистов седьмого дня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ведомстве.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
По данным инспекции, пострадавшие работали на восьмиметровой высоте на улице Шевченко. «В процессе выполнения работ произошла потеря устойчивости, в результате чего оба работника упали на землю», — отмечается в сообщении.
Инспекция устанавливает причины и подробности происшествия.