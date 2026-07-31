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Двое рабочих пострадали в церкви адвентистов седьмого дня в Нижнем Новгороде

Государственная трудовая инспекция выясняет обстоятельства несчастного случая, который произошел с двумя рабочими на территории церкви христиан-адвентистов седьмого дня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным инспекции, пострадавшие работали на восьмиметровой высоте на улице Шевченко. «В процессе выполнения работ произошла потеря устойчивости, в результате чего оба работника упали на землю», — отмечается в сообщении.

Инспекция устанавливает причины и подробности происшествия.

Владимир Зубарев