Двое рабочих пострадали в церкви адвентистов седьмого дня в Нижнем Новгороде

Государственная трудовая инспекция выясняет обстоятельства несчастного случая, который произошел с двумя рабочими на территории церкви христиан-адвентистов седьмого дня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным инспекции, пострадавшие работали на восьмиметровой высоте на улице Шевченко. «В процессе выполнения работ произошла потеря устойчивости, в результате чего оба работника упали на землю», — отмечается в сообщении.

Инспекция устанавливает причины и подробности происшествия.

Владимир Зубарев