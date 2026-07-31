Пожар на складе Wildberries под Пензой потушили спустя сутки

Пожар на складе Wildberries в Пензенской области ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

Возгорание произошло утром 30 июля в результате атаки украинских дронов. Площадь пожара достигла 60 тыс. кв. м.

К тушению привлекли больше 100 пожарных, почти 50 машин, два поезда и самолеты МЧС. Часть расчетов осталась на месте для проливки и разбора завалов.

В результате пожара пострадали четыре человека. Одного доставили в больницу, но уже выписали.

Нина Шевченко