Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар на складе Wildberries под Пензой потушили спустя сутки

Пожар на складе Wildberries в Пензенской области ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Мария Владыко

Фото: Мария Владыко

Возгорание произошло утром 30 июля в результате атаки украинских дронов. Площадь пожара достигла 60 тыс. кв. м.

К тушению привлекли больше 100 пожарных, почти 50 машин, два поезда и самолеты МЧС. Часть расчетов осталась на месте для проливки и разбора завалов.

В результате пожара пострадали четыре человека. Одного доставили в больницу, но уже выписали.

Нина Шевченко