В Перми спрос на готовый арендный бизнес вырос на 89%

В Перми за год спрос на покупку готового арендного бизнеса вырос на 89%, а на строительные компании — на 56%. При этом интерес к покупке предприятий в сфере авто снизился на 2%, в сфере услуг — на 7%. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные «Авито».

Также в рейтинг наиболее востребованного бизнеса в Перми вошли торговля (спрос на предприятия в этой сфере вырос на 19%), пункты выдачи заказов (18%), общепит (15%). Кроме этого отмечается спрос на покупку франшиз в сфере красоты и здоровья (10%) и производства (9%).

По информации издания, на продажу стали чаще выставлять развлекательный бизнес (+36%), строительные фирмы (+23%). Объем предложения также вырос в торговле, общепите и сфере услуг.