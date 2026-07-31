Осужденные за взятки бывшие сотрудники Пермгорэлектротранса не смогли отменить приговор

Пермский краевой суд оставил в силе приговор в отношении экс-начальников финансово-экономического отдела и автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых и Сергея Семушева. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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В апреле 2026 года Ленинский суд Перми счел доказанной версию следствия о том, что господа Волосатых и Семушев получили от представителей контрагентов, действовавших в составе организованной группы, часть взятки в сумме свыше 432 тыс. руб. за заключение договоров поставки запчастей. Передача оставшейся части взятки в сумме 235 тыс. руб. не состоялась по не зависящим от фигурантов обстоятельствам. Каждому из виновных было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,1 млн руб. Им также запретили на два года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Сегодня краевой суд завершил рассмотрение апелляционных жалоб осужденных и оставил приговор суда первой инстанции без изменения.