Шахматистка Анна Шухман из Оренбуржья завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии

В пятницу, 31 июля, в Китае завершился чемпионат Азии по быстрым шахматам. Оренбургская шахматистка Анна Шухман завоевала серебряную медаль. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что во время напряженной борьбы спортсменка продемонстрировала высокий уровень мастерства. Она набрала 8,5 очка из 11 возможных. К соревнованиям вице-чемпионку подготовила заслуженный мастер спорта России Ольга Сухарева.

В турнире участвовали 178 спортсменок из 13 стран мира.

Руфия Кутляева