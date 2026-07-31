В Кезском районе Удмуртии заработала молочная ферма на 100 голов КРС

Молочно-товарная ферма «Кулига» открылась в Кезском районе Удмуртии. Она рассчитана на 100 голов крупного рогатого скота. В корпусе расположено дойное стадо, родильное отделение и телятник. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кулига» зарегистрировано в марте текущего года. Хозяйство является правопреемником одноименного сельскохозяйственного производственного кооператива, созданный в 1992 году. Директор — Андрей Малков. Учредителями являются 12 физических и одно юридическое лицо. Уставный капитал — 1 млн руб. Выручка бывшего колхоза «Кулига» за 2025 год составила 105,6 млн руб., чистая прибыль — 15,2 млн руб. 75% компании принадлежит СПК (колхоз) «Маяк».

Напомним, с 2025 года в России снижаются закупочные цены на сырое молоко. К июлю за литр молока платили 32—33 руб. Представители отрасли из-за серьезного падения доходов вынуждены уменьшать или полностью останавливать затраты на обновление оборудования, а также сокращать поголовье.

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