Отбывающий наказание саратовец ответит за высший статус в преступной иерархии

Суд изучит уголовное дело в отношении 36-летнего осужденного, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года мужчина, отбывая наказание в колонии, занимал высший статус в уголовной среде. Он придерживался криминальной идеологии, распространял преступные традиции и пользовался безоговорочным авторитетом среди других осужденных.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Нина Шевченко