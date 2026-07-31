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Оставшийся на зимовку в Нижегородской области аист завел семью

Аист Гера, дважды перезимовавший в окрестностях города Перевоза Нижегородской области, обзавелся семьей: у него появилась пара и три птенца. Судьбу птицы отслеживают сотрудники регионального минлесхоза.

Гнездо аистов на водонапорной башне в Перевозе

Гнездо аистов на водонапорной башне в Перевозе

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Гнездо аистов на водонапорной башне в Перевозе

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В ведомстве отметили, что зимовка аистов нетипична для Нижегородской области. Впервые оставшись в регионе на зиму, птица привлекла внимание местных жителей и специалистов. Чаще всего аиста видят на берегу Пьяны и на водонапорной башне.

Возможными причинами отказа аиста от сезонной миграции в минлесхозе назвали формирование привычки к легкодоступной кормовой базе: жители и рыбаки его подкармливают, а в морозы аист прилетал к лошадям на конный завод.

Галина Шамберина