В Новокуйбышевске суд вынес приговор по делу о сбыте поддельных купюр группой
Новокуйбышевский городской суд признал виновными четырех лиц в совершении преступления по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой). Об этом сообщает пресс служба Самарского областного суда.
Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ
Суд установил, что подсудимые сбывали поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб. в торговых точках на территории Самарской области.
Подсудимые на судебном заседании вину признали частично. Они не оспаривали факты сбыта фальшивых денежных купюр, но не согласились с квалификацией своих действий как совершенных организованной группой. Кроме того, они высказывали доводы, что совершили лишь одно преступление.
Суд назначил наказание каждому из подсудимых в виде реального лишения свободы от 5 лет 4 месяцев до 6 лет 6 месяцев. Также с осужденных солидарно взысканы суммы причиненного материального ущерба в пользу трех торговых сетей на общую сумму 35 тыс. руб.
Суд постановил конфисковать у подсудимых в солидарном порядке в доход государства эквивалент суммы дохода, полученного в результате совершения преступлений. Кроме того, суд сохранил ранее наложенные аресты на имущество (в том числе автомобиль и мобильные телефоны) для обеспечения исполнения приговора в части конфискации и гражданских исков.