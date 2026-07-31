В Новокуйбышевске суд вынес приговор по делу о сбыте поддельных купюр группой

Новокуйбышевский городской суд признал виновными четырех лиц в совершении преступления по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой). Об этом сообщает пресс служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимые сбывали поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб. в торговых точках на территории Самарской области.

Подсудимые на судебном заседании вину признали частично. Они не оспаривали факты сбыта фальшивых денежных купюр, но не согласились с квалификацией своих действий как совершенных организованной группой. Кроме того, они высказывали доводы, что совершили лишь одно преступление.

Суд назначил наказание каждому из подсудимых в виде реального лишения свободы от 5 лет 4 месяцев до 6 лет 6 месяцев. Также с осужденных солидарно взысканы суммы причиненного материального ущерба в пользу трех торговых сетей на общую сумму 35 тыс. руб.

Суд постановил конфисковать у подсудимых в солидарном порядке в доход государства эквивалент суммы дохода, полученного в результате совершения преступлений. Кроме того, суд сохранил ранее наложенные аресты на имущество (в том числе автомобиль и мобильные телефоны) для обеспечения исполнения приговора в части конфискации и гражданских исков.

Руфия Кутляева