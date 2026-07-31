Адвокаты из Пензы не смогли обжаловать приговор за обман клиентов на миллионы

Ленинский районный суд Пензы приговорил двух местных адвокатов к четырем годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. ст. 159 УК РФ). Обжаловать решение в областном суде не удалось, сообщили в прокуратуре региона. По данным сайта Пензенского облсуда, речь может идти о Иване Волкове и Андрее Касьянове.

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В октябре-ноябре 2024 года адвокаты убедили клиента, что правоохранительные органы положительно решат вопрос о возбуждении уголовных дел по его заявлениям. За это они потребовали 2,5 млн руб. для передачи сотрудникам полиции и 200 тыс. руб. себе за посредничество. В действительности деньги никто передавать не собирался, осужденные распорядились средствами по своему усмотрению, отметили в ведомстве.

В июле-августе 2025 года, по данным суда, юристы попытались обмануть другого клиента, пообещав за 1,5 млн руб. добиться условно-досрочного освобождения его брата из мест лишения свободы. Адвокаты успели получить только 200 тыс. руб. и были задержаны 6 ноября 2025 года. Приговор вступил в законную силу.

Нина Шевченко