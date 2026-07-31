В Ульяновске будут судить отца ребенка, устроившего смертельное ДТП на квадроцикле

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела местного жителя, которого обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, опасных для жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина с 2022 года систематически передавал в пользование своему сыну 2014 года рождения квадроцикл. При этом у подростка не было права управления транспортом, необходимых навыков и знаний ПДД. Кроме того, отец поощрял ребенка к езде по территории города.

14 июня 2026 года несовершеннолетний попал в ДТП в Засвияжском районе Ульяновска. В результате аварии водитель пострадал, а его пассажир, мальчик 2010 года рождения, погиб.

Георгий Портнов