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В Самарской области на трассе М-5 столкнулись бензовозы, один из них сгорел

ДТП с участием двух бензовозов произошло на 913-м километре трассы М-5 в Сызранском районе Самарской области утром в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области

Фото: Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области

Горючее из автомобилей разлилось на трассу. Один из грузовиков загорелся.

Спасатели ликвидировали возгорание и смыли горючее с проезжей части. Участок дороги временно закрыли, но позже организовали по нему реверсивное движение.

Георгий Портнов