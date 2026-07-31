В Самарской области на трассе М-5 столкнулись бензовозы, один из них сгорел

ДТП с участием двух бензовозов произошло на 913-м километре трассы М-5 в Сызранском районе Самарской области утром в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области Фото: Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области

Горючее из автомобилей разлилось на трассу. Один из грузовиков загорелся.

Спасатели ликвидировали возгорание и смыли горючее с проезжей части. Участок дороги временно закрыли, но позже организовали по нему реверсивное движение.

Георгий Портнов