Полиция применила беспилотник для раскрытия угона в Нижегородской области

Полицейские нашли угнанный автомобиль с помощью беспилотника в Борском округе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сотрудники МВД расследовали уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ст. 166 УК РФ) по информации местного жителя о том, что неизвестные похитили машину, которая принадлежала туристке. С помощью БПЛА автомобиль нашли в лесополосе.

Подозреваемыми оказались двое безработных местных жителей, они дали признательные показания и были отпущены под подписку о невыезде. Машину вернули владелице.

Владимир Зубарев