В Стерлитамаке суд признал брак погибшего участника СВО фиктивным

Суд в Стерлитамаке признал недействительным брак погибшего участника спецоперации, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Иск в суд подала прокуратура Стерлитамака, которая по обращению детей погибшего бойца провела проверку по факту заключения брака.

Установлено, что в мае прошлого года, за четыре дня до подписания контракта о военной службе, отец заявителей и его случайная знакомая поженились. Через месяц военнослужащий погиб на СВО.

Надзорные мероприятия показали, что фиктивные супруги не проживали вместе, не строили планов на будущее. Женщина подтвердила, что вступила в брак для получения материальной выгоды.

Прокуратура направила в суд иск об аннулировании записи акта о заключении брака и лишении жены права на получение социальных выплат, связанных со смертью военнослужащего, а также возложении обязанности вернуть полученные ею 500 тыс. руб.

Суд удовлетворил доводы прокуратуры.

Надзорное ведомство контролирует исполнение решения суда.

Майя Иванова