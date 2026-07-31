В Самаре стартует процесс по делу о вандализме на контейнерных площадках

В Промышленный районный суд Самары поступили материалы уголовного дела в отношении двух местных жителей — 27летнего и 33летнего мужчин. Их обвиняют в вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в одну из ночей февраля 2026 года фигуранты, действуя по предварительному сговору, обошли пять контейнерных площадок в Промышленном районе города и подожгли отходы в 18 пластиковых контейнерах для ТКО. В результате они стали непригодны для использования.

Ущерб, нанесенный муниципалитету, оценен в 288 тысяч рублей. На этапе предварительного расследования один из обвиняемых добровольно возместил половину суммы — 144 тысячи рублей. На имущество и банковские счета фигурантов наложен арест.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, расследование завершено. По инкриминируемой статье фигурантам грозит до трех лет лишения свободы.

Георгий Портнов