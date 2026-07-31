Астраханского подростка задержали в Крыму за нелегальную продажу канистр бензина
Подросток из Астрахани организовал незаконную продажу автомобильного топлива на выезде из Керчи (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). Об сообщили в МВД по Республике Крым.
Фото: УМВД Крыма
16-летний астраханец приехал в Крым на машине знакомого и торговал бензином в канистрах без разрешительных документов. Нелегальный бизнес пресекли полицейские.
У юноши изъяли 11 канистр с 110 л топлива. На него составили протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Теперь полиция также намерена привлечь к ответственности родителей подростка за ненадлежащее воспитание (ст. 5.35 КоАП РФ).