Астраханского подростка задержали в Крыму за нелегальную продажу канистр бензина

Подросток из Астрахани организовал незаконную продажу автомобильного топлива на выезде из Керчи (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). Об сообщили в МВД по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД Крыма Фото: УМВД Крыма

16-летний астраханец приехал в Крым на машине знакомого и торговал бензином в канистрах без разрешительных документов. Нелегальный бизнес пресекли полицейские.

У юноши изъяли 11 канистр с 110 л топлива. На него составили протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Теперь полиция также намерена привлечь к ответственности родителей подростка за ненадлежащее воспитание (ст. 5.35 КоАП РФ).

Нина Шевченко