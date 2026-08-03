Ставка на ответственность

В последние годы бизнес меняет подход к корпоративному устойчивому развитию. Показатели по использованию ресурсов, обращению с отходами, цепочками поставщиков и работе с персоналом все больше влияют на операционное управление в компаниях. Потребление энергии и воды, повторное применение материалов, рост безопасности процессов позволяет сокращать себестоимость производства и снижать риски. Поэтому климатические, ресурсные и социальные факторы остаются важными для оценки устойчивости бизнеса. Однако в условиях уменьшения спроса, дорогого финансирования и роста расходов деловая активность многих предприятий снижается, как и публичное внимание к ESG-тематике.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Мягкая кровля» Фото: АО «Мягкая кровля»

В 2025 — начале 2026 года из-за недоступности кредитов и уменьшения спроса сокращался строительный рынок. Это повлекло за собой сжатие производства стройматериалов. По данным Росстата, в некоторых сегментах продукции — цементе, кирпиче, бетонных изделий и песке — спад в объёмах выпуска по стране за пять месяцев 2026 года составил от 15 до 28%. В результате этого некоторым предприятиям пришлось откладывать проекты модернизации, а также снижать расходы по ряду направлений.

Не обошёл этот тренд региональные предприятия. К примеру, по данным областного правительства, значительное снижение объёмов производства произошло по нескольким позициям, в том числе керамической плитке, сантехнике. АО «Сокское карьероуправление» — крупнейший производитель строительного песка в области, приостановил инвестиционную деятельность до формирования «благоприятной рыночной конъюнктуры». Причиной этому стал недостаточный быт продукции в 2025 году, сообщали в департаменте информполитики Самарской области.

В АО «Мягкая кровля», входящем в пятёрку крупнейших производителей гидроизоляционных материалов в РФ, решили не отказываться от программ развития. Завод был основан почти 100 лет назад, в 1932 году. Сегодня это многопрофильное предприятие, специализирующееся на производстве рулонных теплоизоляционных материалов, картона, пенопласта. Продукция самарской компании используется в промышленном и гражданском строительстве, ЖКХ, дорожной отрасли и инфраструктурных проектах по всей стране. Картон применяется в производстве упаковки в том числе в автомобильной промышленности. По данным ABARUS Market Research, по итогам прошлого года АО «Мягкая кровля» занимала 5,5% доли рынка мягких кровельных материалов. За этот же период компания произвела более 18 млн кв. м. рулонной кровли.

Стратегические направления устойчивого развития для компании — рост производства, экология и укрепление партнёрства с поставщиками и потребителями. «Такой подход сегодня обеспечивает выживание и рост. Важно не ждать улучшения конъюнктуры и делать выбор в пользу модернизации и экологии», — комментирует генеральный директор компании Антон Григорьев.

Эти решения отразились в финансовых показателя АО за прошлый год. Несмотря на общероссийское падение спроса на стройматериалы, компания завершила 2025 год с прибылью, а выручка компании сохранилась на высоком уровне в 2,7 млрд руб.

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Выстроили опоры

Для предприятия, расположенного в границах городского округа, безопасность производства — обязательный компонент экологической и социальной ответственности. Как подчёркивают на заводе, природоохранная деятельность здесь ведётся на постоянной основе.

В 2024 году на «Мягкой кровле» завершили пусконаладку установки для очистки воздуха от загрязняющих веществ. Система, установленная в пропиточном цехе на вытяжной вентиляции рубероидных агрегатов, сокращает до минимума выброс как мелких сухих частиц, так и газообразных веществ, которые поглощаются водным раствором и системой фильтров. Затем очищенный поток возвращается в атмосферу. Ввод установки стоимостью более 50 млн руб. по программе модернизации стал одним из самых значительных для предприятия за последние годы, повлияв на качество жизни для населения близлежащих районов. Эффективность установки составляет 90%, выбросы загрязняющих веществ уменьшились на 27,5 тонны в год.

Ещё одно приоритетное для «Мягкой кровли» направление — переход к экономике замкнутого цикла. Рециклинг отходов решает две задачи: снижает техногенную нагрузку на окружающую среду, а также экономит расходы на сырье. Сегодня предприятие перерабатывает отходы пенополистирола, а отработанные материалы превращает в компактируемый пенопласт, который реализуется клиентам компании. За счёт проекта по переработке отходов пенополистирола, производство теплоизоляции «Мягкой кровли» стало полностью безотходным.

В дальнейшем роль этого направления для компании будет расти, причём в масштабе всего региона. В компании принимают от сторонних организаций отходы пенопласта для последующей переработки на собственных мощностях. За 2025 год предприятие переработало более 170 тыс. куб. м отходов. «Смысл этого проекта для нас состоит не только во внутренней оптимизации. Это попытка выстроить новую модель промышленной ответственности, когда завод становится не источником проблемы, а частью её решения», — говорит руководитель предприятия.

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В 2025 году на заводе заявили, что планируют укрепить лидерство на высококонкурентном рынке строительных материалов, поэтому предприятие продолжает обновлять линейку продукции. Наибольшую динамику показывает направление битумно-полимерных материалов. Если десять лет назад их доля была минимальной, то сегодня на этот сегмент продукции приходится половина выпуска модифицированных наплавляемых материалов.

Ранее на предприятии ввели в эксплуатацию новый цех по производству жидких битумных материалов. Здесь выпускают праймеры и мастики собственной разработки. Это помогло компании расширить присутствие на внутреннем рынке, предлагая потребителям более технологичную продукцию.

Ещё один важный фактор устойчивости — экспорт. На сегодняшний день «Мягкая кровля» входит в число крупнейших отечественных экспортёров строительных материалов. Завод работает на внешних рынках около 20 лет, а в последние годы значительно расширил географию поставок. Сегодня продукция предприятия поставляется в страны СНГ и ближнего зарубежья, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссию, Киргизию, Армению, Грузию, Абхазию и Азербайджан. «Мы рассматриваем экспорт не просто как дополнительный канал продаж. Когда внутренний спрос проседает, экспорт помогает сохранять загрузку производства и рабочие места», — рассказал Антон Григорьев.