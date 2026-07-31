Радоницу объявили выходным днем в Тамбовской области

Депутаты Тамбовской областной думы 31 июля поддержали инициативу, в соответствии с которой Радоница (день поминовения усопших) объявляется нерабочим (праздничным) днем. В 2027 году Радоница будет отмечаться 11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», документ разработали на основании обращения митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова 30 марта этого года. Феодосий озвучил обращение от православной общественности сделать Радоницу в регионе выходным днем, чтобы «все желающие посетить кладбища могли это сделать без лишней суеты».

Радоница (Радуница) — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народном календаре. В Русской православной церкви отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи. Упоминается в источниках с XIV века. В 2026 году Радоница была объявлена нерабочим днем в восьми регионах РФ: Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, Адыгее и Кабардино-Балкарской Республике.

В первом чтении Тамбовская областная дума рассмотрела законопроект 3 июля. Отмечается, что выходной в организациях должен быть предоставлен сотрудникам «с соблюдением требований, установленных ТК РФ».

Денис Данилов