В Прикамье туристическую стоянку закрыли из-за угрозы обрушения скалы

На туристическом маршруте на реке Чусовой (участок от поселка Усть-Койвы до города Чусового) ввели ограничения. Как сообщает краевой Минприроды, стоянка у камня Поныш закрыта для посещения в целях безопасности. На вершине скального массива были обнаружены крупные трещины, что свидетельствует о процессе выветривания горной породы. «Существует высокий риск откола крупного фрагмента скалы», — подчеркнули в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Прикамья Фото: минприроды Прикамья

Камень Поныш расположен на правом берегу одноименной реки. Сейчас туристам запрещено причаливать к берегу вблизи него, а также подходить вплотную к основанию скал.