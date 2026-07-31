Число абитуриентов-бюджетников в УдГУ снизилось на 41% в 2026 году

Число абитуриентов по бюджетным программам бакалавриата и специалитета в УдГУ сократилось на 41,4% при сравнении приемных кампаний 2025-го и 2026 годов — с 6,8 до 4 тыс. будущих студентов, подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным на сайте университета. Заявлений при этом было подано на 6% больше — 14,4 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Самыми популярными стали программы с математическим уклоном. «Лидерами по количеству поданных заявлений стали программы “Нефтегазовое дело”, “Прикладная информатика”, “Экономика” и “Информационная безопасность”»,— говорится в сообщении.

Наивысший конкурс на одно вакантное место зафиксирован на «Юриспруденции» — 312 человек на позицию. Также он высок по направлениям «Реклама и связи с общественностью» и «Экономика» — 172 и 127 кандидата на место соответственно.