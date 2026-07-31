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Руководитель самарской ПСС ушел с поста на фоне уголовного преследования

Начальник Поисковоспасательной службы Самарской области Олег Моцарь покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщили в прессслужбе региональной ПСС.

Руководитель ПСС Самарской области Олег Моцарь

Руководитель ПСС Самарской области Олег Моцарь

Фото: Поисково- спасательная служба Самарской области

Руководитель ПСС Самарской области Олег Моцарь

Фото: Поисково- спасательная служба Самарской области

Исполняющим обязанности руководителя службы назначен Иван Аманов.

Олег Моцарь находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, глава ПСС неправомерно задействовал сотрудников службы и служебный катер для очистки дна пляжей в Самаре — эти работы по госконтракту были возложены на подрядную организацию.

В июне 2026 года Моцарь был задержан и арестован, но в июле Самарский областной суд смягчил меру пресечения: фигуранта перевели под домашний арест.

В конце июля появилась информация о повторном задержании Моцаря и возможном вменении ему ущерба на сумму до 1 млн рублей. Но представители силовых структур эти сведения не подтвердили.

Георгий Портнов