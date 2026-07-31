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Булата Юмадилова переизбрали президентом Адвокатской палаты Башкирии

29 июля по итогам внеочередной конференции Адвокатской палаты Башкирии (АП РБ), Булат Юмадилов был переизбран на пост президента организации.

Как сообщила пресс-служба АП РБ, за его кандидатуру единогласно проголосовали 116 делегатов конференции.

Булат Юмадилов родился 18 апреля 1961 года в деревне Бердагулово Белорецкого района. Окончил юрфак БашГУ. С 1987 по 1991 год работал судьей Белорецкого и Мечетлинского районных судов. После отставки был принят в члены Башкирской республиканской коллегии адвокатов. С ноября 2003 года по ноябрь 2022 года был председателем президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов. С июля 2009 по март 2020 года руководил АП РБ в статусе президента, затем два года занимал пост первого вице-президента палаты. В июле 2022 года вновь был избран президентом организации.

Олег Вахитов