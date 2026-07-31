В Медногорске суд обязал УК возместить жителям более 285 тысяч рублей за переплату за коммунальные ресурсы

Суд удовлетворил требование прокуратуры Медногорска обязать управляющую организацию возместить жителям переплату за потребленные коммунальные ресурсы на сумму более 285 тыс. руб. Также с компании взыскали в пользу собственников МКД компенсацию морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в многоквартирном доме на ул. Фурманова установлен прибор учета тепловой энергии, который обязана обслуживать управляющая организация. Жильцы оплачивают услугу в составе расходов на содержание общедомового имущества. Однако УК не приняла своевременные меры, направленные на поверку и ремонт счетчика. Это привело к его выводу из коммерческой эксплуатации.

Ресурсоснабжающая организация выставила жителям счета за отопительный период с учетом норматива потребления, что значительно превысило плату за услугу по счетчику.

Руфия Кутляева