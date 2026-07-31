Житель Миякинского района получил условный срок за незаконную рубку дубов

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор жителю Миякинского района. Он признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также конфисковал бензопилу.

Установлено, что фигурант дела спилил на территории Миякинского участкового лесничества дубы.

Во время погрузки бревен в прицеп автомобиля его застигли врасплох участковый лесничий и полицейский, проводившие рейд.

Ущерб лесному фонду составил 640 тыс. руб. Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного этой суммы.

Майя Иванова