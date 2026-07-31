В Башкирии осудили застройщика за строительство небезопасного жилья

Кармаскалинский межрайонный суд признал местного предпринимателя виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Подсудимому назначен штраф в размере 300 тыс. руб. с возмещением морального вреда.

Как установил суд, с 15 декабря 2021 года по 23 сентября 2023 года подсудимый, будучи застройщиком, продал квартиры в одной из деревень Кармаскалинского района. «Подсудимый знал о нарушениях строительных и противопожарных норм на объекте, но заключил с покупателями договоры купли-продажи с рассрочкой платежа и передал им жилье, не отвечающее требованиям безопасности»,— отмечается в пресс-релизе.

В ноябре 2023 года в одной из квартир произошел пожар. Из-за отсутствия должной огнезащиты дом сгорел.

Материальный ущерб жильцам ранее был возмещен, отметили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Майя Иванова