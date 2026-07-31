1 августа в Удмуртии ожидаются грозы и туман

Ночью 1 августа в Удмуртии прогнозируют туман с ухудшением видимости до 500 м. Днем в отдельных районах республики возможны грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Температурный фон в предстоящие выходные окажется ниже нормы. Ночью 1 августа температура воздуха будет на уровне +11...+16°С, днем столбик термометра поднимется до +20...+25°С.

Ночью 2 августа температура установится на отметке +14...+19°С, в дневное время воздух прогреется до +19...+24°С. В понедельник, 3 августа, температура воздуха начнет повышаться, ночью вновь будет +11...+16°С, днем — +22...+27°С.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели температурный фон существенно не изменится.