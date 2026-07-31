Дополнительный поезд из Нижнего Новгорода будет курсировать в Санкт-Петербург

Дополнительный поезд из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург будет курсировать в июле и августе в сезон повышенного спроса. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пассажирский поезд № 295/296 отправится из Нижнего Новгорода 31 июля, а также 3, 9, 12 и 15 августа в 14:42. Состав прибудет в Москву в 23:01 и отправится в Санкт-Петербург 1 и 10 августа в 11:44, 4, 13 и 16 августа – в 10:38.

Из Санкт-Петербурга поезд отправится 1, 4, 10, 13 и 16 августа в 17:59 и прибудет в Москву в 04:42, в Нижний Новгород – в 11:48, отметили в ГЖД.

Поезд будет останавливаться во Владимире, Твери и Бологом. Также из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург курсируют поезда сообщением Самара – Санкт-Петербург, Ижевск – Санкт-Петербург, Челябинск – Санкт-Петербург и Уфа – Санкт-Петербург.

Владимир Зубарев