В Ижевске установят камеры фиксации нарушений ПДД у вузов

До конца октября в Ижевске и Воткинске установят шесть комплексов фотовидеофиксации нарушений на пешеходных переходах. В столице Удмуртии камеры установят возле образовательных учреждений. Об этом сообщает миндортранс республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ижевске камеры появятся у общежития УдГУ (ул. Майская), возле учебных корпусов ИжГТУ (ул. 30 лет Победы), рядом с бассейном (ул. Советская), а также у республиканского Колледжа культуры (ул. Дзержинского) и детского сада №62 (ул. 10 лет октября). В Воткинске комплекс появится по адресу напротив дома 124 на ул. Азина.

«Локации выбраны с учетом высокой аварийности дорожных участков с участием школьников и студентов»,— говорится в сообщении. В первую очередь комплексы будут фиксировать нарушения, когда водители не пропускают пешеходов.

В дальнейшем камеры также будут записывать и другие нарушения — превышение скорости, непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие ОСАГО.