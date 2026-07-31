Жителя Чувашии оштрафовали за растрату 350 тысяч рублей, выданных на создание ИП

Житель Мариинско-Посадского округа Чувашии получил штраф в размере 120 тыс. руб. за растрату средств, выделенных на развитие предпринимательской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Суд установил, что в прошлом году 42-летний житель Мариинского Посада обратился в центр предоставления мер соцподдержки за деньгами на открытие ИП. Он собирался заниматься техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.

На реализацию проекта ему выделили 350 тыс. руб. Из них 63 тыс. руб. мужчина потратил на покупку инструментов и оборудования, а оставшиеся средства использовал на личные нужды. Предпринимательской деятельностью он не занимался.

Мужчина признал вину и возместил причиненный ущерб.

Анна Кайдалова