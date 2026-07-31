«Росжилкомплекс» МО РФ заплатит 2,5 млн рублей по иску о неуплате ЖКУ в Удмуртии

Арбитражный суд Удмуртии взыскал 2,5 млн руб. с ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны в пользу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по делу о задолженности по договору поставки коммунальных ресурсов. Третьим лицом привлечено Минобороны. Решение судебной инстанции от 29 июля опубликовано в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Росжилкомплекс» управляет 24 домами и общежитиями в поселке Балезино, следует из материалов дела. «ЦЖКУ» поставляет на эти объекты тепловую энергию, горячую и холодную воду. По договору, ФГАУ должно было оплатить счета-фактуры за поставки ресурсов в октябре—ноябре 2024 года, однако этого не сделало. Тогда «ЦЖКУ» обратилось в суд.

Возражая против удовлетворения исковых требований, «Росжилкомплекс» указал, что расчет «ЦЖКУ» произведен неверно, и представил контррасчет. Однако, установил суд, он не был подтвержден документально, в частности, не приложены доказательства заселения спорных помещений, не конкретизированы разногласия в площадях объектов.

Другой довод «Росжилкомплекса» — ресурсы, поставленные на несколько аварийных объектов, подлежащих сносу, оплате не подлежат. Его суд не принял, отметив, что в материалах дела нет подтверждений, что помещения отключены от коммунальных сетей.

В итоге суд решил взыскать с «Росжилкомплекса» 1,8 млн руб. долга за коммунальные ресурсы и почти 700 тыс. руб. неустойки. Решение может быть обжаловано в течение месяца.