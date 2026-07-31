ОДК-УМПО сократило убытки в три раза

В первом полугодии ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) заработало 43,45 млрд руб., уменьшив выручку по сравнению с январем — июнем прошлого года на 13,8%. Убытки авиадвигателестроительного предприятия сократились более чем в три раза: с 8,8 млрд до 2,89 млрд руб. Отчетность компания опубликовала в Центре раскрытия корпоративной информации.

За год количество работников ОДК-УМПО, не считая филиалов, уменьшилось на 6%: с 23,5 тыс. до 22,1 тыс. человек. Предприятие сократило с 16,7 млрд до 15,4 млрд руб. затраты на оплату труда. Материальные затраты уменьшились на 20,5%, до 22 млрд руб.

Завод увеличил выручку от продажи новых двигателей с 29,7 млрд до 32,97 млрд руб. Доходы за счет ремонта двигателей уменьшились в 4,3 раза, до 703,4 млн руб. Доходы за счет продажи запчастей, агрегатов и комплектующих — в 1,8 раза, до 9,24 млрд руб.

ПАО «ОДК-УМПО» является одним из крупнейших российских производителей турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей. Как сообщал «Ъ-Уфа», прошлый год объединение завершило с убытками 14,3 млрд руб. после 8,4 млрд руб. чистой прибыли. Большую часть убытков компания покроет за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов, а также из средств Резервного фонда.

Идэль Гумеров