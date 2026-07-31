В Новокуйбышевске театр-лауреат «Золотой маски» покажет премьеру «для детей от 5 до 150 лет»

Новокуйбышевский драматический театр «Грань» представит премьеру спектакля «Жили-были» (6+) 7 августа. Создатели определяют постановку как историю «для детей от 5 до 150 лет». Спектакль откроет новый театральный сезон. Об этом сообщают представители театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Кравченко Фото: Алексей Кравченко

В основе постановки — оригинальная пьеса Владимира Бирюкова, а режиссёрское решение принадлежит Денису Бокурадзе. Особенность спектакля заключается в переплетении двух сюжетных линий: живых актеров и кукольных персонажей. Роли исполняют Кирилл Стерликов и Ильдар Насыров.

Отдельное внимание в постановке уделено куклам — они стали одной из ключевых художественных деталей. Автором эскизов выступил заслуженный художник России, художник-постановщик театра кукол им. Сергея Образцова Виктор Никоненко, а воплотила задумку мастер Наталья Голубева.

Театр-студия «Грань» дважды становился лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Первый раз — в 2017 году за спектакль «Корабль дураков». Второй раз — в 2018 году за спектакль «Король Лир» (по пьесе Уильяма Шекспира). Награда была присуждена художнику по костюмам Елене Соловьевой в номинации «Драма/Работа художника по костюмам».

Георгий Портнов