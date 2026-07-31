1 августа в Башкирии ожидаются грозы и порывистый ветер

1 августа в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, местами до сильных, в отдельных районах республики — грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха составит +10…+15°, днем — +19…+24°.

На некоторых участках дорог ухудшится видимость из-за дождя до 1-2 км, ночью и утром возможен туман.

В Уфе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +13…+15°, днем — +22…+24°.

Майя Иванова