Астраханец получил три года колонии за экстремистские комментарии
Южный окружной военный суд приговорил астраханца к трем годам исправительной колонии общего режима за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Ранее следователи УФСБ России по Астраханской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Житель Астрахани осужден на три года за призывы к терроризму
Фото: УФСБ России по Астраханской области
По оперативным данным, мужчина 1978 года рождения был приверженцем украинского военизированного националистического объединения. Фигурант писал в интернете комментарии с призывами к терактам в отношении власти.
Кроме реального срока, суд запретил астраханцу в течение 2,5 года администрировать сайты. Приговор не вступил в законную силу.