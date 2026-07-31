Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам

Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев, воспитанник СШ №4 «Шахматы», стал победителем быстрой программы чемпионата Азии по шахматам. Чемпионат проходит в Гонконге. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По информации министерства, Алексей Гребнев набрал 8,5 очка в 11 турах. В соревнованиях по блицу, которые состоялись в пятницу, 31 июля, Алексей занял шестое место.

Всего в соревнованиях по быстрым шахматам приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, включая 25 россиян.

Руфия Кутляева