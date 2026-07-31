«Р-Флот» построит буксир и четыре трюмные баржи для компании «Водолет»

Группа компаний «Р-Флот» построит буксир-толкач проекта RPT2507 и четыре несамоходные трюмные баржи RHB2007NS для нижегородского оператора скоростных речных перевозок судами на подводных крыльях «Водолет». Об этом сообщили в «Р-Флот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Буксир и баржи построят по договору с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Толкач рассчитан на работу во внутренних водных бассейнах с высотой волны до 2 м. Баржи предназначены для перевозки минерально-строительных материалов, отмечается в сообщении.

О планах строительства вспомогательного флота генеральный директор ООО «Водолет» Никита Итальянцев рассказал в 2025 году. Кроме буксира и барж по льготной программе лизинга Минпромторга РФ планировалось приобрести два земснаряда. Флот необходим для доставки причалов скоростных судов и обеспечения необходимых глубин.

Сейчас скоростной флот ООО «Водолет» насчитывает четыре СПК «Метеор 120Р» и пять «Валдай 45Р». Протяженность маршрутной сети оператора превышает 3,5 тыс. км.

Владимир Зубарев