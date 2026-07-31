Дело об обмане семи нижегородцев со строительством домов передали в суд

Бывшие супруги в Нижнем Новгороде предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при строительстве индивидуальных домов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими стали семь граждан с совокупным ущербом 32,8 млн руб., сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По данным следствия, обвиняемые 1970 и 1986 годов рождения с декабря 2023 по октябрь 2024 года заключали договоры подряда на строительство домов в деревне Килелей Богородского округа. В декабре 2024 года все стройки остановились на этапе фундамента и каркаса.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. У них арестовали имущество на 8 млн руб.: земельный участок, дом, автомобиль и ноутбук.

Галина Шамберина