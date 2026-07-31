При атаке БПЛА на Волгоград погибла женщина, пострадавших стало восемь

В результате ночной атаки вражеских беспилотников на Волгоград погиб человек. Тело женщины обнаружили при разборе завалов в Красноармейском районе, сообщили в администрации региона.

«К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая. При разборе завалов на месте жилого дома по ул. Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина», — рассказал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Как уточнили в администрации Волгоградской области, от атаки пострадали восемь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь.

Ранее было известно о пяти пострадавших. Обломки БПЛА повредили остекление восьми многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Волгограда, а также в Красноармейском районе, промышленное предприятие ТЭК на юге города и склад Wildberries в Дзержинском районе.

Марина Окорокова