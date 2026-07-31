В Оренбуржье осудят мужчину, заказавшего убийство бизнесмена из-за крупного долга

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об организации заказного убийства. Перед судом предстанет 51-летний местный житель, обвиняемый в приготовлении к убийству из корыстных побуждений по найму, а также в организации незаконного оборота оружия. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый, не желая возвращать долг в размере 15 млн руб. местному предпринимателю, принял решение о его убийстве. Мужчина предложил знакомому совершить преступление за крупное вознаграждение, разработал план и предоставил данные о личности будущей жертвы, в том числе ее фотографию. Для реализации замысла исполнитель приобрел огнестрельное оружие с глушителем, патроны к нему и автомобиль. Однако сообщник обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. Заказчик был задержан возле одного из гипермаркетов в момент передачи денег за якобы совершенное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Заказчику инкриминируются ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму) и ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (организация незаконного оборота оружия).

Яна Вежлева